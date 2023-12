'Tranquillanti e vitamine agli ostaggi per sembrare felici'

Hamas ha dato agli ostaggi tranquillanti e altre "vitamine" per "apparire felici" durante la scorta dalla prigionia al territorio israeliano. Lo ha detto, citato dai media, un portavoce del ministero della sanità durante un'audizione in Commissione sanità alla Knesset. Sulla base dell'esame dei casi esaminati dal ministro, il presidente della Commissione Yoni Meshariki ha chiesto la pubblicazione di un rapporto dettagliato per mostrare alle organizzazioni sanitarie di tutto il mondo i risultati medici degli ostaggi rimpatriati.



