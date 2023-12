Onu, impossibile realizzare aree sicure a Gaza

Secondo l'Onu è "impossibile" realizzare aree sicure a Gaza. Mettere in atto le zone sicure designate da Israele affinché i civili della Striscia di Gaza possano rifugiarsi per sfuggire ai combattimenti sono impossibili da realizzare: "Queste zone non possono essere né sicure né umanitarie quando vengono dichiarate unilateralmente", ha dichiarato James Elder, portavoce del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (Unicef), dopo alcuni giorni in territorio palestinese. E ha aggiunto che queste zone "non sono scientifiche, non sono razionali, non sono possibili".



