Un palestinese è stato ucciso oggi dopo che, secondo il portavoce militare israeliano, aveva cercato di avventarsi con un coltello contro soldati che presidiavano un posto di blocco a pochi chilometri da Nablus, in Cisgiordania. La sua identita' non e' al momento nota. Da parte palestinese questo episodio non e' stato ancora commentato.





