Netanyahu: i nostri ostaggi sono 'prigionieri del Diavolo'

Gli ostaggi israeliani a Gaza ''sono prigionieri dal Diavolo''. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu, in una conferenza stampa. ''Mentre si accumulano le testimonianze di quanti sono tornati, si comprende che hanno vissuto esperienze infernali. In maniera diversa, ma comunque infernali. La fame. La violenza. L'incertezza''.

Netanyahu ha aggiunto di essersi domandato, riferendosi al leader di Hamas Yihya Sinwar: ''Come si fa a negoziare col Diavolo ?''. Ha quindi osservato che il ricorso ad una forte pressione militare avrebbe comunque favorito gli sforzi di mediazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA