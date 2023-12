Famiglie degli ostaggi chiedono incontro con Gabinetto di guerra

Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha annunciato che chiederà un incontro con il Gabinetto di Guerra per ricevere un aggiornamento sulla fine del cessate il fuoco e sulla ripresa dei combattimenti a Gaza. Lo riporta Haaretz.

"Siamo preoccupati per il destino di tutti coloro che restano lì. Chiediamo che il Primo Ministro e il Gabinetto di Guerra si incontrino con noi più tardi stasera e forniscano risposte su dove stiamo andando da qui e su come intendono riportare indietro tutti", ha sottolineato il coordinamento delle famiglie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA