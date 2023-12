Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha detto che Washington spera che la tregua tra Israele e Hamas venga ripristinata.

"Continueremo a lavorare con Israele, Egitto e Qatar sugli sforzi per reintrodurre la pausa", ha detto. Austin ha incolpato Hamas per la ripresa dei combattimenti, sottolineando - riporta SkyNews - che non è riuscita a produrre una nuova lista di ostaggi da rilasciare.



