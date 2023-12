Il governo del Qatar ha espresso "profondo rammarico per la ripresa dell'aggressione israeliana contro la Striscia di Gaza", sottolineando che i raid "complicano gli sforzi di mediazione ed esacerbano la catastrofe umanitaria" mentre i "colloqui tra Israele e Hamas per ripristinare un cessate il fuoco" sono ancora in corso. Lo riporta la Bbc citando un comunicato del ministero degli Esteri qatariota.



