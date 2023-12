Erdogan, 'a Gaza crimini di guerra, processare Israele'

"Quello che è accaduto a Gaza è un crimine contro l'umanità, un crimine di guerra e gli autori devono essere ritenuti responsabili in base al diritto internazionale". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel suo intervento durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Cop28, in corso a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. "La morte di oltre 16mila innocenti civili palestinesi, soprattutto donne e bambini, per gli attacchi di Israele non può essere giustificata in alcun modo", ha detto Erdogan, come riporta la presidenza della Repubblica di Ankara, aggiungendo che "la Turchia ha sostenuto la pace in tutte le crisi e lavorato per una soluzione giusta ed equa".





