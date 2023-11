Gaza, Israele a Hamas: nuova lista ostaggi o guerra riprende

L'emittente pubblica nazionale israeliana Kan riferisce che la riunione del gabinetto di guerra del Paese si è conclusa senza una decisione sulla proroga della tregua a Gaza, in scadenza stamattina.

Secondo la Kan, Israele "vuole ricevere entro le 7 del mattino" ora locale (le 6 in Italia) da Hamas una "lista migliorata" dei prossimi prigionieri da rilasciare. Una fonte ufficiale israeliana ha aggiunto all'emittente che "se la lista non cambierà entro" tale scadenza "riprenderanno i combattimenti" nella Striscia.



