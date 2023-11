Ex ostaggio, 'ho incontrato Sinwar, gli ho detto di vergognarsi'

"Non ti vergogni ad aver fatto queste cose a gente come noi che per anni ha lottato per la pace?". Con queste parole Yocheved Lifshitz, la donna di 85 anni ex ostaggio di Hamas, si è rivolta a Yahya Sinwar, il capo della fazione islamista nella Striscia, incontrato nei tunnel durante la prigionia. A raccontarlo è stata la stessa Lifshitz, aggiungendo che lui "non ha risposto".

"Sinwar - ha detto l'ex ostaggio al giornale Davar - è stato con noi per 3/4 giorni dopo che ci hanno portato lì". La signora ieri sera ha partecipato ad una manifestazione sotto il ministero della Difesa a Tel Aviv per premere sulla restituzione dei rimanenti ostaggi, tra i queli c'è ancora il marito Oded di 83 anni. "Continueremo a manifestare - ha aggiunto - finchè tutti gli ostaggi non saranno liberati".



