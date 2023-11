Tajani al forum UpM, 'condannare Hamas e sostenere Anp'

Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha partecipato oggi a Barcellona all'ottavo forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo.

Nell'intervento in plenaria - riferisce una nota della Farnesina - nel ribadire la ferma condanna dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, Tajani ha confermato l'impegno italiano a sostegno della legittima Autorità palestinese. Ha poi sostenuto che è importante una diminuzione della spirale di violenza innescata in Cisgiordania, al fine di non inficiare future prospettive di dialogo fra israeliani e palestinesi.

Salutando con grande favore il rilascio dei primi ostaggi, il vicepremier ha sottolineato che si tratta di un risultato diplomatico di grande significato anche per il futuro del conflitto. "L'Italia è impegnata per fare affluire aiuti umanitari a Gaza, in particolare con l'invio di una nave con capacità sanitarie e il possibile approntamento di un ospedale da campo", ha dichiarato Tajani, aggiungendo che "siamo pronti ad assicurare il ricovero di minori palestinesi sul suolo nazionale, qualora necessario in collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti".

Sul piano regionale il vicepremier ha riconosciuto che esiste un rischio di escalation soprattutto per quanto riguarda la linea di demarcazione fra Israele e Libano, con particolare riferimento alle attività di Hezbollah. Per quanto riguarda le prospettive post-conflittuali, ha sottolineato che l'unica soluzione credibile e sostenibile della crisi è una ripresa del processo politico israelo-palestinese. Ciò consentirà di tracciare una chiara distinzione fra Hamas e il popolo palestinese, con la legittima aspirazione di quest'ultimo alla creazione di uno Stato in un processo che possa rafforzare anche la sicurezza di Israele. "E' evidente - ha concluso Tajani - che ci dovrà essere una fase transitoria con il pieno coinvolgimento della Autorità nazionale palestinese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA