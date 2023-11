Musk in Israele dopo accuse di antisemitismo

Travolto dalle accuse di antisemitismo, Elon Musk è volato in Israele e ha incontrato i vertici dello Stato ebraico, dal premier Benyamin Netanyahu al presidente Isaac Herzog, in quello che appare un tentativo evidente di placare le polemiche. "I fatti contano più delle parole", ha postato il miliardario poco dopo il suo arrivo quasi a voler zittire i suoi critici e ribadire che le accuse mosse nei suoi confronti sono false. Accompagnato da Netanyahu, Musk ha visitato il kibbutz Kfar Aza, uno dei più colpiti dai raid di Hamas. Con indosso un giubbotto antiproiettile e sotto l'ombrello per ripararsi dalla pioggia, il miliardario ha avuto modo di toccare con mano "i crimini contro l'umanità commessi da Hamas", ha spiegato il premier israeliano, che ha mostrato al patron di X anche un video degli attacchi del 7 ottobre. "La gioia mostrata da coloro che uccidevano civili innocenti è sconvolgente", ha commentato Musk.



