Hamas riceve lista, scarcerati oggi 3 donne e 30 minori

Hamas ha dichiarato di aver ricevuto la lista dei detenuti palestinesi che saranno rilasciati oggi da Israele. Lo riporta Al Jazeera. Secondo i miliziani, l'elenco include tre donne - Yasmin Shaaban e Etaf Jaradat, entrambe di Jenin, e Nufouth Hamad di Gerusalemme - e 30 minori, i cui nomi "saranno resi pubblici in seguito".

Hamas ha informato l'Egitto e il Qatar di aver individuato altri ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riferito stasera da un membro dell'ufficio politico di Hamas, Izzat Arshak, al canale Al-Arabi del Qatar. Lo riporta Haaretz.

Hamas, ha detto Arshak, è disposto a negoziare la liberazione dei soldati israeliani tenuti in ostaggio, anche se le trattative non sono ancora iniziate.

La trattativa sui militari - ha precisato - sarà separata da quella sui civili e il primo ministro Benyamin Netanyahu ne è consapevole. Arshak ha anche detto che Hamas è ancora presente nel nord della Striscia di Gaza e sta "controllando la situazione".



