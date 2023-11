Liberati da Hamas 13 ostaggi israeliani

Il secondo gruppo di ostaggi israeliani è stato liberato da Hamas che ha consegnato 13 persone, tra donne e bambini, oltre a quattro cittadini thailandesi, alla Croce Rossa che li ha portati al valico di Rafah dove sono passati in Egitto. Lì sono stati presi in consegna dalle forze speciali dell'esercito israeliano e dalle forze di sicurezza che li hanno trasferiti in Israele. Sono stati sottoposti a un primo controllo medico e sembrano in buone condizioni.



