Tunisia: agenti distruggono barchini, migranti li attaccano

Tensione ieri nella regione di Al Hamaziah, nei pressi di Al Amra a Sfax, dove un gruppo di migranti subsahariani ha attaccato un mezzo della Guardia nazionale con 4 agenti, bloccandolo prima con colpi di pietre e bastoni, poi rovesciandolo e dandogli fuoco: l'assalto è avventuto dopo che gli agenti hanno distrutto diverse imbarcazioni in ferro utilizzate per le traversate clandestine, come riferisce il media directinfo.webmanager. L'attacco è stato confermato ai media locali dal sostituto procuratore e portavoce del tribunale di Sfax. Hichem Ben Ayed ha detto che sul caso è stata aperta un'inchiesta.



