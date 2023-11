Fidanzata gli scrive il necrologio, ieri thailandese liberato

Kitia Thongseng era stata informata il 9 ottobre della morte del suo compagno Wichai Kalpat, cittadino thailandese che lavorava in Israele e che mancava all'appello dopo l'assalto di Hamas del 7 ottobre: lei aveva già pubblicato il necrologio per la morte del fidanzato, ma ieri sera Wichai era tra i 10 thailandesi rilasciati dai terroristi palestinesi, come riferisce Ynet.

In un'intervista alla Bbc Kitia Thongseng ha raccontato con emozione il momento in cui lo ha riconosciuto in video nell'ambulanza della Croce Rossa: "Sono così felice. Voglio che recuperi, anche mentalmente, e poi potrà tornare in Thailandia.

Posso aspettarlo. Ho aspettato tanto, posso aspettare ancora un po'", ha detto.



