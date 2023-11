Brigate Qassam,ritardo in rilascio ostaggi a causa Israele

Le Brigate al Qassam, ala militare di Hamas, hanno annunciato che ci "sarà un ritardo nella liberazione degli ostaggi perchè Israele non ha attuato gli elementi dell'accordo". Tra questi - hanno indicato - "l'aiuto umanitario a Gaza e al nord della Striscia e il rilascio dei prigionieri palestinesi".

In precedenza l'Idf, citato da Haaretz, aveva annunciato che gli ostaggi israeliani erano stati consegnati da Hamas alla Croce Rossa. L'ala militare di Hamas afferma, come riporta il Times of Israel, che sta ritardando il rilascio "fino a quando l'occupazione non adempierà ai termini dell'accordo relativo all'ingresso di camion umanitari nel nord della Striscia di Gaza e a causa del mancato rispetto degli standard concordati per il rilascio dei prigionieri".



