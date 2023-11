Sisi, Egitto non consentirà lo sfollamento forzato

"L'Egitto non consentirà lo sfollamento forzato". Lo ha ribadito il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi in una conferenza stampa con i primi ministri spagnolo Pedro Sánchez e belga Alexander De Croo.

"In Egitto abbiamo accolto 9 milioni di persone, ma ciò è avvenuto in circostanze diverse rispetto alla Striscia di Gaza.

Avevano problemi di sicurezza nei loro Paesi, come Siria, Libia, Yemen, Iraq o Sudan. Ma la situazione nella Striscia è totalmente diversa, ha continuato Al-Sisi.

""Non permetteremo né accetteremo lo spostamento forzato o la liquidazione della causa palestinese", ha insistito.

"Dobbiamo agire diversamente: far riconoscere lo Stato palestinese da parte della comunità internazionale e e dalle Nazioni Unite. Al momento - ha aggiunto - si tratta di contenere l'escalation e fornire assistenza. L'Egitto ha fornito quasi il 70-75% degli aiuti nonostante le sue condizioni economiche, ma la comunità internazionale deve fornire aiuti sufficienti per 2,3 milioni di persone".



