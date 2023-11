"Dodici lavoratori thailandesi presi in ostaggio a Gaza sono stati rilasciati". Lo ha annunciato il premier thailandese Srettha Thavisin sul profilo X, aggiungendo che i funzionari dell'ambasciata andranno a prenderli a breve.

Questi ostaggi non riguardano l'accordo tra Israele e Hamas per il rilascio dei rapiti israeliani.



