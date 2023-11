Il cacciatorpediniere americano Uss Thomas Hudner ha abbattuto diversi droni da attacco lanciati dall'area controllata dagli Houthi in Yemen.

Lo afferma lo Us Central Command, sottolineando che i droni sono stati abbattuti mentre la nave militare Usa era di pattuglia nel Mar Rosso. Il cacciatorpediniere e il suo equipaggio non hanno subito danni.



