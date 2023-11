Al Jazeera, l'ospedale Indonesiano è stato evacuato

Secondo quanto afferma Al Jazeera, l'ospedale Indonesiano di Gaza è stato completamente evacuato.

L'emittente cita Sarbini Abdul Murad, capo dell'organizzazione indonesiana Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), per il quale "l'ospedale Indonesiano è ora vuoto e i nostri volontari sono stati trasferiti in una scuola vicino all'ospedale europeo di Rafah. I medici e i feriti sono stati trasferiti all'ospedale europeo. I nostri volontari si stanno rifugiando in una scuola con migliaia di altre persone".



