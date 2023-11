"Il governo accoglie positivamente l'accordo per il rilascio di 50 ostaggi che dopo 7 lunghe settimane potranno riabbracciare i propri cari. Ora è necessario garantire che la pausa dei combattimenti sia utilizzata per portare aiuti umanitari ai civili". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta su X l'accordo raggiunto tra Israele e Hamas per il rilascio di una parte degli ostaggi e la tregua di 4 giorni.



