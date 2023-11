Algeria: tornano pioggia e neve dopo mesi di siccità

Dopo mesi di siccità, è finalmente tornata la pioggia in vaste aree dell'Algeria settentrionale e le prime nevicate sono apparse sulle montagne del centro e dell'est del Paese.

Le forti piogge, accompagnate da temporali e grandine, hanno causato forti disagi al traffico su diverse autostrade e vie di Algeri, come ha osservato l'ANSA sul posto. Anche il servizio di tram della capitale, in via Tripoli, è stato interrotto a causa dell'accumulo di acqua.

Le immagini delle nevicate sulle montagne del Djurdjura in Cabilia, sulle alture del Babor nelle province di Sétif e Jijel e sull'Aurès nella provincia di Batna nell'Algeria orientale sono state ampiamente condivise sui social.

Da parte sua, la gendarmeria algerina (l'equivalente dei Carabinieri in Italia) ha avvertito delle difficoltà di circolazione sulle strade di montagna che collegano le province di Tizi Ouzou e Bouira in Cabilia a causa della neve. I meteorologi algerini prevedono che le piogge continueranno nei prossimi giorni su gran parte del nord del Paese.

Il Paese nordafricano sta attraversando un periodo di siccità senza precedenti. Le precipitazioni sono cessate da diversi mesi, causando un notevole abbassamento dei livelli delle dighe e un ritardo nella stagione dell'aratura e della semina.



