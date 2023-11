La Guardia costiera tunisina ha bloccato sei tentativi di migrazione irregolare intercettando 21 persone a bordo di imbarcazioni al largo di Sfax. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi in una nota precisando che nella regione di Sfax sono stati arrestati 21 tra trafficanti e mediatori, e sequestrati 5 motori marini, 2 veicoli utilizzati per trasporto dei migranti e 4 imbarcazioni in ferro.



