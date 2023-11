Ministero Sanità Anp,a Shifa manca acqua e cibo per malati

Il ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) sostiene che 26 ospedali a Gaza sono stati chiusi e altri nove sono solo parzialmente operativi. Lo riporta Haaretz. Il ministero lancia l'allarme su Al Shifa, dove è ancora in corso l'operazione dell'esercito israeliano: "nell'ospedale non c'è né acqua né cibo né per i pazienti né per il personale".

Secondo il ministero, il numero dei palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza fino a ieri è stato di 11.470, di cui 4.407 bambini. Il numero dei feriti è stimato a 29mila.



