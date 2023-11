Il leader dell'opposizione Lapid chiede destituzione Netanyahu

Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha chiesto la destituzione di Benyamin Netanyahu dal suo incarico e di sostituirlo con un'altra figura interna al Likud, senza indire nuove elezioni nazionali. In un'intervista con Channel 12 news, Lapid ha detto che "il pubblico ha perso la fiducia in Netanyahu", e che "non possiamo condurre un'operazione" militare "estesa con un premier di cui non abbiamo fiducia". Lapid non ha nominato un altro membro del Likud che pensa possa assumere l'incarico, ma sostiene che ci sono diversi legislatori nel partito convinti che è ora che Netanyahu se ne vada. Lo scrive The Times of Israel.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA