Consiglio Onu al voto per chiedere pause umanitarie a Gaza

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu voterà nelle prossime ore la bozza di risoluzione che chiede "pause umanitarie urgenti e prolungate e corridoi in tutta Gaza per un certo numero di giorni per consentire l'accesso agli aiuti ai civili". Il testo "chiede inoltre il rilascio degli ostaggi (soprattutto dei bambini) e che tutte le parti si astengano dal privare i civili di Gaza dei servizi di base e dell'assistenza umanitaria indispensabili alla loro sopravvivenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA