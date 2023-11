Netanyahu non esclude un accordo sugli ostaggi

- Benyamin Netanyahu ha dichiarato in un'intervista al programma 'Meet the Press' della Nbc che "potrebbe esserci" un accordo per liberare gli ostaggi detenuti da Hamas. Il premier israeliano ha spiegato che prima che iniziassero le operazioni di terra a Gaza nessun'intesa era possibile. "Ma poi le cose sono cominciate a cambiare", ha dichiarato.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ribadito che "non ci sarà il cessate il fuoco" a Gaza senza la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas.

"Abbiamo offerto il carburante all'ospedale di Shifa di Gaza, ma loro lo hanno rifiutato". Lo ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu al network americano Nbc, senza fornire ulteriori dettagli.

"Cento pazienti sono stati evacuati dall'ospedale di Al-Shifa, come abbiamo chiesto. Non c'è motivo che restino e vengano sfruttati da Hamas". Lo ha detto il premier israelianoi Benyamin Netanyahu in un'intervista alla Cnn. "Stiamo aiutando i pazienti ad andarsene creando corridoi sicuri. Vogliamo tutti i civili al sicuro", ha sottolineato. "Con Hamas nessuno di noi avrà un futuro. E' la battaglia della civiltà contro la barbarie". "Il nostro primo obiettivo è distruggere Hamas, il secondo liberare gli ostaggi", ha aggiunto.

"Israele sta facendo il possibile per evitare vittime civili" ha detto Benyamin Netanyahu "Ogni vittima civile è una tragedia".

"Il segretario generale dell'Onu ha criticato Israele invece di quei selvaggi di Hamas" ha detto Netanyahu alla Cnn. "Vorrei che la comunità internazionale ci supportasse e attaccasse il male puro che rappresenta Hamas", ha sottolineato.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ribadito che risponderà alle domande sulla sua responsabilità nella guerra contro Hamas solo dopo aver vinto.

"La gente ha chiesto qualcosa a Franklin Roosevelt dopo Pearl Harbor? O a George W. Bush dopo l'11 settembre?", ha dichiarato. "Ci sarà tempo per farmi domande difficili, ora dobbiamo tenere il paese unito con un solo scopo.

Ho creato un governo di unità nazionale, Il Paese è unito come mai prima d'ora. Risponderò a tutte le domande che verranno poste, compresa la responsabilità, dopo la guerra, ora concentriamoci sulla vittoria. Questa è la mia responsabilità", ha sottolineato Netanyahu.

