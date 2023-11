Gallant, Hezbollah vicini a commettere un grave errore

Continuando ad attaccare il nord di Israele, "gli Hezbollah sono vicini a commettere un grave errore". Lo ha detto il ministro della difesa d'Israele Yoav Gallant in visita alle truppe di confine. "Sono qui per dire ai cittadini del Libano che ho già visto i cittadini di Gaza camminare con le bandiere bianche per dirigersi lungo la costa al sud". "Gli Hezbollah stanno trascinando il Libano in una guerra che può scoppiare - ha aggiunto - sta facendo un errore".





