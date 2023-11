Macron, Israele fermi i bombardamenti, i civili vengono uccisi

Israele deve interrompere i bombardamenti su Gaza, perché "di fatto, oggi, i civili vengono bombardati. Questi bambini, queste donne, questi anziani vengono bombardati e uccisi. Quindi non c'è alcuna ragione per questo e nessuna legittimità. Quindi esortiamo Israele a fermarsi." Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron alla Bbc, ribadendo il diritto dello stato ebraico a difendersi e la condanna francese alle azioni terroristiche di Hamas.

Quando gli è stato chiesto se voleva che altri leader - compresi quelli degli Stati Uniti e del Regno Unito - si unissero alle sue richieste di cessate il fuoco, ha risposto: "Spero che lo facciano".

Parlando il giorno dopo la conferenza sugli aiuti umanitari a Gaza tenutasi a Parigi, Macron ha affermato che la "chiara conclusione" di tutti i governi e le agenzie presenti a quel vertice è stata "che non c'è altra soluzione che prima, una pausa umanitaria, che porti quindi a un cessate il fuoco, che ci permetterà di proteggere... tutti i civili che non hanno nulla a che fare con i terroristi".



