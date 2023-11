Esplosione in scuola ad Eilat, 'forse un drone'

Una esplosione si è verificata oggi nella scuola 'Zeelim' di Eilat. Lo ha riferito la radio militare secondo cui nell'episodio non si sono avute vittime.

Sette persone sono rimaste in stato di shock. Sulla origine della deflagrazione l' emittente ha riferito che le indagini sono ancora in corso.

In apparenza, ha aggiunto, è stata causata "da un drone o da un velivolo senza pilota".

"Ma ancora - ha aggiunto - non è noto se si sia trattato di un velivolo israeliano, caduto accidentalmente, o ostile". La zona dell'incidente è stata isolata dalla polizia.



