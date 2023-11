'Le riserve di carburante a ospedale al-Quds esaurite in 48 ore'

"Le riserve di carburante per i generatori che alimentano l'ospedale Al-Quds di Gaza City sono a un livello critico e si esauriranno entro 48 ore". Lo ha affermato in un tweet la Società della Mezzaluna Rossa Palestinese .

L'organizzazione ha fatto appello alle "organizzazioni sanitarie e umanitarie internazionali affinché forniscano rapidamente assistenza vitale e forniture essenziali" per Gaza, in particolare la regione settentrionale del territorio, che ora è isolata dalle forze israeliane.

La società della Mezzaluna Rossa palestinese ha affermato, inoltre, che due razzi israeliani sono caduti in serata vicino ai cancelli dell'ospedale. Non ci sono notizie immediate di vittime.



