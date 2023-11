Israele: Hamas usa ospedali come scudo attività militari

A Gaza Hamas si fa scudo sistematicamente di ospedali per le proprie attivita' militari.

Lo ha sostenuto il portavoce militare Daniel Hagari, in una conferenza stampa. Dopo aver gia' accusato Hamas di aver installato i propri comandi militari alla base e sotto l'ospedale al-Shifa (il principale di Gaza) Hagari ha fornito oggi nuovi esempi, menzionando l'ospedale Sheikh Hamed (un'instituzione finanziata dal Qatar) e l'ospedale 'Indonesiano', nel nord della Striscia. Con l'aiuto di fotografie e di intercettazioni telefoniche Hagari ha sostenuto che l'ala militare di Hamas si avvale di quelle strutture per le proprie attività militari.



