Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato che si terrà una "conferenza umanitaria" il prossimo giovedì, 9 novembre, a Parigi.

In visita in Bretagna, Macron ha spiegato che la conferenza umanitaria si svolgerà nel quadro del Forum della Pace, appuntamento che si tiene ogni anno a Parigi in autunno.

"Lanciamo un appello alla tregua umanitaria - ha aggiunto Macron - poiché la lotta al terrorismo non giustifica il sacrificio dei civili".



