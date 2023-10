Israele-Gaza, il live blog della giornata

Israele, numerosi scontri contro terroristi Hamas a Gaza

Sono stati "numerosi i combattimenti dei soldati con le cellule dei terroristi" nelle operazioni in corso dell'esercito israeliano all'interno di Gaza. Lo ha detto il portavoce militare aggiungendo che contro i soldati sono stati tirati sia missili anti tank sia fuoco di mitragliatrice. "I soldati - ha aggiunto - hanno ucciso i

terroristi e guidato le forze aeree in attacchi in tempo reale su obiettivi e infrastrutture del terrore".

Circa 300 obiettivi di Hamas colpiti dall'esercito di Israele

Sono stati circa 300 gli obiettivi di Hamas colpiti dall'esercito israeliano a Gaza nell'ultimo giorno. Lo ha detto il portavoce militare, includendo tra questi missili anti tank, postazioni di lancio e compound militari all'interno dei tunnel dell'organizzazione terroristica.

Gaza: Unicef, la mancanza di acqua pulita sta per causare una catastrofe

La direttrice esecutiva del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), Catherine Russell, ha dichiarato oggi al Consiglio di sicurezza dell'Onu che a Gaza l'acqua pulita si sta rapidamente esaurendo. "C'è solo un impianto di desalinizzazione in funzione e solo al 5% della capacità, mentre tutti e sei gli impianti di trattamento delle acque reflue di Gaza sono ora non operativi a causa della mancanza di carburante o energia elettrica", ha affermato le Russell. "La mancanza di acqua pulita e di servizi igienico-sanitari sicuri è sul punto di diventare una catastrofe", ha sottolineato avvertendo come "a meno che l'accesso all'acqua pulita non venga ripristinato urgentemente, sempre più civili, compresi i bambini, si ammaleranno o moriranno di disidratazione o di malattie trasmesse dall'acqua".

Gaza: fonti palestinesi, circa 50 morti in raid notturni

Circa 50 persone tra cui molti bambini sono rimaste uccise e molte altre ferite stanotte da nuovi raid aerei dell'esercito di Israele sulla Striscia di

Gaza, secondo fonti palestinesi citate dai media locali.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA