Gaza: palestinese in Gb, persi 42 familiari in attacchi Israele

Un palestinese emigrato nel Regno Unito e residente a Glasgow, in Scozia, ha affermato alla Bbc di aver perso nelle ultime tre settimane 42 membri della sua famiglia, inclusi 11 bambini, in seguito agli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza.

"Negli ultimi 22 giorni ho perso 42 membri della mia famiglia e se dovessi contare anche gli amici quel numero sarebbe molto più alto", ha dichiarato all'emittene britannica Ibrahim Khadra, ricercatore all'Università di Strathclyde. "Io sono solo un palestinese, molti come me possono raccontare la stessa storia", ha aggiunto, sottolineando che tra i familiari uccisi ci sono anche "undici bambini, figli di due mei cugini anche loro morti".

Khadra è stato intervistato a margine di una manifestazione tenuta ieri nel centro di Glasgow a cui hanno partecipato migliaia di filo-palestinesi, scesi in piazza per chiedere la fine degli attacchi israeliani.

La Bbc riporta che più di 1.000 agenti della polizia metropolitana sono stati schierati per una manifestazione simile a Londra. Proteste, sempre ieri, anche a Manchester e Belfast.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA