Gaza: Onu, magazzini cibo assaltati da migliaia di persone

Migliaia di persone hanno fatto irruzione in diversi magazzini e centri di distribuzione dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) nelle aree centrali e meridionali della Striscia di Gaza, portando via farina di grano e altri "generi di sopravvivenza di base": lo ha reso noto l'organizzazione in un comunicato pubblicato sul suo sito.

Uno dei depositi presi d'assalto si trova a Deir al-Balah, dove l'Unrwa immagazzina le forniture dei convogli umanitari provenienti dall'Egitto.



