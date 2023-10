Egitto, 'servono tregua e aiuti umanitari sicuri a Gaza'

Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha sottolineato la necessità di un'azione internazionale seria e coordinata per raggiungere una tregua umanitaria nella Striscia di Gaza nel corso dell'incontro odierno con l'inviato speciale degli Stati Uniti per le questioni umanitarie in Medio Oriente, David Satterfield.

Shoukry ha posto l'accento sulla portata della catastrofe umanitaria che affligge la Striscia, con il numero di vittime palestinesi che supera gli ottomila in tre settimane. Le discussioni tra i due si sono anche concentrate sugli sforzi egiziani nel coordinamento con le organizzazioni e le agenzie delle Nazioni Unite per fornire aiuti umanitari a Gaza attraverso il valico di Rafah, ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri Ahmed Abou Zeid.

Shoukry ha sottolineato l'importanza degli sforzi internazionali per rimuovere gli ostacoli posti dalla parte israeliana, sottolineando che l'attuale tragica situazione a Gaza richiede che influenti soggetti regionali e internazionali agiscano per garantire aiuti umanitari sicuri, completi e sostenibili. Il titolare della diplomazia egiziana ha poi messo in guardia sulle gravi ripercussioni a livello umanitario e di sicurezza che ne deriveranno a livello regionale.

Da parte sua, l'inviato americano ha espresso l'apprezzamento degli Usa per l'importante ruolo svolto dall'Egitto nel facilitare la consegna degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, per il coordinamento bilaterale e per la cooperazione con le organizzazioni delle Nazioni Unite.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA