Tajani, 'i 14 italiani non corrono alcun rischio ora'

"I 14 italiani che sono nella Striscia, sono tutti sotto la Linea Rossa... sono tutti salvi, non ci sono combattimenti, non ci sono rischi in questo momento": lo ha detto al Tg2 il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, collegato dall'Unità di Crisi della Farnesina.

"La nostra priorità è quella di riportarli tutti e 14" a casa, "sono sette cittadini con solo passaporto italiano e sette con doppio passaporto, più ci sono cinque familiari che sono palestinesi", ha ricordato Tajani.

"Il nostro Consolato al Cairo sta parlando con gli americani, con gli egiziani e con gli israeliani per vedere come si può fare per andare a recuperarli quando si deciderà di far uscire dal passaggio di Rafah i non palestinesi, quindi i 14 italiani dovrebbero uscire insieme ad altri internazionali e un convoglio li andrà a recuperare. Non si sa quali siano i tempi", ha aggiunto il ministro. "Il nostro consolato al Cairo e la nostra ambasciata sono pronti, anche con l'aiuto dei nostri carabinieri, ad andare a prendere i 14 italiani più cinque loro familiari e portarli al Cairo dove c'é un ospedale italiano dove potranno essere visitati, curati e controllati per poi rientrare in Italia".



