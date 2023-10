Proteste in Cisgiordania contro operazioni israeliane a Gaza

Molte persone sono scese nelle piazze delle principale città della Cisgiordania per manifestare contro l'esercito israeliano che ha ampliato le operazioni di terra a Gaza. Nelle immagini diffuse da Haaretz si vedono proteste a Nablus, Ramallah, Jenin, Betlemme e Hebron, ma anche in altri numerosi villaggi.

Manifestazioni filopalestinesi e preghiere per scongiurare l'annunciata invasione israeliana si sono svolte in molte altre città, dall'Europa al nord Africa e al Medio Oriente, fino in India e a Cuba.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA