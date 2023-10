Hamas, nessun negoziato dopo gli ultimi raid

"C'erano negoziati e anche sforzi politici per arrivare a una intesa" sul cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri, ma "dopo gli ultimi raid di Israele su Gaza" non ci sono più colloqui. Lo afferma il portavoce di Hamas, Osama Hamdan, citato da al Jazeera.

Hamas, secondo l'agenzia palestinese Maan citata dall'agenzia russa Tass, aveva annunciato una proposta di negoziato che prevedeva una tregua di qualche giorno e il rilascio dei suoi sostenitori nelle carceri israeliane in cambio di 100 ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA