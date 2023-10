Grande manifestazione a Londra per il cessate il fuoco a Gaza

Migliaia di persone hanno preso parte oggi a Londra a una manifestazione a sostegno dei palestinesi, organizzata per il terzo fine settimana consecutivo, per chiedere un cessate il fuoco. Il corteo, punteggiato da numerose bandiere palestinesi, ha lasciato le rive del Tamigi per seguire un percorso che porta alla piazza del Parlamento, non lontano dal Big Ben. Più di mille agenti di polizia sono mobilitati, secondo Scotland Yard.

Il primo ministro conservatore Rishi Sunak e il leader dell'opposizione laburista Keir Starmer hanno chiesto delle "pause" per consentire la consegna di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA