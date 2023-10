Consiglio Stato Libia, stop petrolio e gas a Paesi filo-Israele

L'Alto Consiglio di Stato (Hcs) della Libia, una sorta di Senato con sede a Tripoli, ha chiesto, dopo una riunione straordinaria, "di tagliare i legami con i Paesi che sostengono l''entità sionista' - Israele - interrompendo l'export di gas e petrolio verso di loro, boicottando i loro prodotti e sospendendo i rapporti con i loro ambasciatori fino a quando la brutale aggressione contro Gaza non verrà fermata". Lo riporta The Libya Observer.

I consiglieri hanno ribadito il proprio sostegno ai "fratelli in Palestina fino alla liberazione dei loro territori", e discusso le modalità per fornire e consegnare aiuti umanitari e medici urgenti ai residenti di Gaza. "I membri dell'Hcs hanno chiesto la formazione di una forza militare congiunta arabo-islamica da parte dei Paesi musulmani per entrare a Gaza per proteggere i civili e fermare l'escalation della situazione a livello internazionale, invitando i Paesi arabi a smettere di trattare con l'entità sionista", riporta il giornale.

Mercoledì anche il Parlamento libico con sede a Bengasi, eletto nel 2014, ha minacciato lo stop alla fornitura di petrolio e Gas e l'allontanamento degli ambasciatori di tutti gli Stati che sostengono Israele - Italia inclusa - nel caso in cui non fosse terminata l'aggressione a Gaza.



