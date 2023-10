Il premier greco in Israele per incontrare Netanyahu

Il premier greco Kyriakos Mitsotakis è atterrato in Israele per un incontro con il suo omologo israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riporta il sito di Kathimerini.

La visita di Mitsotakis in Israele, prevista per lo scorso giovedì, era stata rinviata per problemi di sicurezza. Il premier greco dovrebbe rientrare ad Atene nel pomeriggio.

Intervenendo lo scorso sabato al vertice del Cairo, Mitsotakis aveva affermato che nessun intervento militare può sostituire una soluzione di tipo politico.



