Usa attivano sistemi di difesa in tutto il Medio Oriente

Gli Stati Uniti hanno annunciato un rafforzamento della loro presenza militare in "tutto" il Medio Oriente a causa della "recente escalation da parte dell'Iran e delle sue forze affiliate" nella regione. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha annunciato che saranno schierati in tutta la regione "un sistema di difesa antimissile ad alta quota (THAAD) e diverse batterie di missili terra-aria Patriot" e altri mezzi militari sono stati collocati in uno stato di "pre-schieramento".



