Sunak, ripristinare tutte le riserve idriche a Gaza

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha affermato che il governo sta "lavorando intensamente con i partner internazionali" per consentire ai cittadini britannici intrappolati nella Striscia di poter utilizzare il valico di Rafah per lasciare Gaza.

Nel suo editoriale pubblicato sul Sunday Telegraph, Sunak ha accolto con favore la riapertura del valico fra Egitto e Gaza e ha affermato che è necessario che ci sia un "flusso di camion che la attraversi" per portare aiuti ai palestinesi, sottolineando la necessità di "ripristinare tutte le riserve idriche a Gaza laddove è fisicamente possibile".

"Questo è il momento in cui l'umanità deve vincere contro la piaga del terrorismo e spezzare il ciclo della tragedia", ha auspicato.



