Accordo Biden-Netanyahu, flusso continuo di aiuti a Gaza

"Ci sarà un flusso continuo di aiuti a Gaza". Lo ha annunciato Joe Biden dopo una telefonata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Abbiamo trovato un accordo, ha sottolineato il presidente americano.

Biden, si legge in una nota, ha parlato con Netanyahu per discutere degli sviluppi a Gaza e nell'area. "I leader hanno concordato che d'ora in avanti ci sarà un flusso continuo di questi aiuti fondamentali a Gaza".

Il presidente americano ha anche ringraziato il premier per il sostegno di Israele nel "facilitare il rilascio di due ostaggi americani". Biden e Netanyahu hanno anche parlato "degli sforzi in corso per garantire il rilascio di tutti gli altri ostaggi presi da Hamas e per garantire la sicurezza dei cittadini statunitensi e degli altri civili a Gaza che desiderano partire".



