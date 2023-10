Macron, 'una francese certamente ostaggio, forse altri sei'

Una donna francese è stata portata "certamente" da Hamas a Gaza e altri 6 francesi sono presunti ostaggi "ma non abbiamo la certezza": lo ha detto in serata il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando con un gruppo di giornalisti e dicendosi "fiducioso" nei canali utilizzati "tramite il Qatar" per ottenere la loro liberazione.

"Abbiamo un totale di sette dispersi - ha detto il presidente in un briefing telefonico con alcuni giornalisti - la giovane Mia Shem è l'unica per la quale è confermato lo statuto di ostaggio". Il riferimento è alla franco-israeliana di cui lunedì è stato diffuso un video da Hamas.

"Per gli altri sei - ha aggiunto - sono presunti ostaggi ma senza certezze". "Siamo fiduciosi - ha continuato - i canali che abbiamo sono quelli giusti e sono utili".



