Hamas, vogliamo chiudere sugli ostaggi civili appena possibile

Vogliamo chiudere il dossier degli ostaggi civili appena possibile: lo ha detto all'ANSA a Beirut Osama Hamdan, rappresentante di Hamas in Libano a margine di una conferenza stampa. "Lavoriamo con tutti i mediatori per chiudere il dossier dei civili appena le condizioni di sicurezza saranno opportune", ha detto Hamdan.

Tuttavia, Hamdan ha anche riferito che Hamas non discuterà della sorte degli ostaggi militari fino a quando Israele non avrà smesso di bombardare la Striscia di Gaza. "Fino a quando sarà in corso l'aggressione nemica di questo non trattiamo", ha detto rappresentante di Hamas in Libano.



