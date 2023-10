Apre il valico di Rafah, passano i primi camion

Il valico di Rafah fra Egitto e Gaza è stato da poco aperto al transito degli aiuti umanitari. Lo ha constatato l'ANSA sul posto, dove stanno transitando i primi camion per la popolazione della Striscia. Le immagini diffuse dalla tv al Jazeera mostrano che il primo convoglio di aiuti umanitari è entrato nella Striscia di Gaza.

L'apertura era stata preannunciata in una nota dall'ambasciata Usa in Israele, che aveva però avvisato "non sappiamo per quanto tempo il confine resterà aperto affinché i cittadini stranieri lascino Gaza", avvertendo che "molte persone cercheranno di attraversare il confine, e i cittadini Usa che vorranno entrare in Egitto devono aspettarsi una situazione di caos e disordine da entrambi i lati".

L'esercito israeliano intanto fa sapere che sono stati quasi 7 mila i razzi lanciati da Gaza contro lo stato ebraico dall'inizio dell'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre.Circa 450 di questi sono ricaduti all'interno della Striscia. Secondo la stessa fonte - a due settimane dall'attacco - sono stati oltre 1.000 "i terroristi neutralizzati, molti di loro dopo essersi infiltrati in Israele". "Decine - ha aggiunto - i capi terroristi di Hamas eliminati".

L'agenzia di stampa palestinese Wafa riporta sulla sua edizione online che arei da combattimento israeliani hanno attaccato di nuovo la Striscia di Gaza ieri sera, uccidendo e ferendo numerose persone. La parte orientale del campo profughi di al-Bureij, nel centro di Gaza, è stata bombardata, precisa Wafa aggiungendo che i caccia israeliani hanno anche bombardato case nella zona di Sheikh Radwan, a est di Gaza City, così come nelle parti orientali e settentrionali di Beit Lahia. Case sono state bombardate anche nella parte meridionale di Khan Yunis, nel sud della Striscia, così come nella zona di Jabalia, nel nord.

